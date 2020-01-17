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ЭКОНОМИКА РБ
ПЛАТЕЖИ КРУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОСТАВЛЯЮТ ТРЕТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ
10:21 20.01.2020
В городе Минске осуществляют деятельность 136,7 тыс. субъектов хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, в составе хозяйствующих субъектов 58,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 270,5 тыс. граждан.
В рейтинге плательщиков столицы, обеспечивших наибольшие суммы поступлений за 2019 год, – ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП».
Данными организациями уплачено в бюджет 3,8 млрд. рублей, или треть доходов консолидированного бюджета города.
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