ЭКОНОМИКА РБ

БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛ НА КОПЕЙКУ

09:35 20.01.2020 Концерн «Белнефтехим» повысил на одну копейку розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, с 19 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,67 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,77 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,99 рубля, ДТ – 1,77 рубля. «В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются», - отметили в концерне.