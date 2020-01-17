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ЭКОНОМИКА РБ
БЕНЗИН В БЕЛАРУСИ ПОДОРОЖАЛ НА КОПЕЙКУ
09:35 20.01.2020
Концерн «Белнефтехим» повысил на одну копейку розничные цена на автомобильное топливо на белорусских АЗС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне, с 19 января 2020 года цена бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1,67 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,77 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,99 рубля, ДТ – 1,77 рубля.
«В соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 г. розничные цены на моторное топливо на АЗС изменяются», - отметили в концерне.
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