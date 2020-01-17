В 2019 году объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 113,5 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 101% к 2018 году.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе рост производства в горнодобывающей промышленности составил 0,4%, в обрабатывающей промышленности – 1,3%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2,3%.

При этом в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом объем производства снизился на 0,9%.

Доля отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 16,6%.

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода составили 5,1344 млрд. рублей, или 66,3% от среднемесячного объема промышленного производства.

За декабрь складские запасы сократились на 137 млн. рублей.