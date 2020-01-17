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ЭКОНОМИКА РБ


ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ ОПЕРАТОР И ПРОВАЙДЕР ЦИФРОВЫХ УСЛУГ МТС ПРЕДЛАГАЕТ ТАРИФ «ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ»
18:08 17.01.2020

Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС предлагает тариф «Интернет вещей» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, он предназначен для обмена информацией между устройствами исключительно по технологии NB-IoT в режиме реального времени. Новое предложение актуально для сферы ЖКХ, строительной отрасли, сельского хозяйства и «умного дома».

Подключить на тариф можно смарт-приборы с поддержкой технологии передачи данных NB-IoT. «Общение» с устройствами в сети МТС может происходить и с использованием защищенного VPN-соединения.

С помощью энергоэффективной технологии NB-IoT можно быстро собирать и обрабатывать данные приборов учета воды, газа и электроэнергии, контролировать расходы энергоресурсов, проводить диагностику оборудования, определять состояние и местоположение нужных объектов.

«Новый тарифный план — этап, который поможет вывести новые продукты и устройства с поддержкой NB-IoT на рынок, развивать проекты в сфере «умного города». Технология NB-IoT — узкополосная и предназначена для передачи малых объемов данных. Прежде всего это помогает экономить энергопотребление IoT-устройств. Сфера применения здесь очень широкая — начиная от учета энергоресурсов в квартирах и домах, заканчивая промышленными датчиками мониторинга оборудования. МТС ведет разработку комплексных решений на основе данной технологии. Мы уверены, что полезных умных датчиков будет становиться все больше, чтобы делать жизнь более комфортной, повышать безопасность и эффективность предприятий», - отметил Виталий Одорский, руководитель департамента маркетинга компании МТС.

В тариф «Интернет вещей» включена безлимитная передача данных по технологии NB-IoT. Ежемесячная абонплата по каждой SIM-карте составляет 70 копеек. Если IoT-устройства не используются, оказание услуг может быть приостановлено. Вместо стандартной карты клиенты могут установить SIM-чип, который обеспечивает стабильную работу даже в экстремальных производственных условиях, в том числе при высоких температурах.
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