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ЭКОНОМИКА РБ


АКЦИИ ОАО «РЕЧИЦКИЙ МЕЖРАЙАВТОТРАНСПОРТ» ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ СО СНИЖЕНИЕМ СТОИМОСТИ
18:05 17.01.2020

Аукцион по продаже находящихся в собственности Речицкого района акций ОАО «Речицкий межрайавтотранспорт» (90,8% уставного фонда) состоится 20 февраля 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, начальная цена продажи пакета понижена на 20% и составляет 608 924,16 рубля.

Извещение о проведении аукциона опубликовано на сайте Речицкого райисполкома. Основным видом деятельности предприятия является перевозка грузов. С более подробной информацией об обществе, результатах его финансово-хозяйственной деятельности можно ознакомиться по ссылке.

Размер задатка, подлежащего внесению для участия в аукционе – 60 892,42 рубля. Заявление и прилагаемые к нему документы для участия в торгах принимаются Речицким райисполкомом по адресу: Речица, пл. Октября, 6, каб. 1-9, с 8.30 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по рабочим дням.

Прием документов завершается 10 февраля 2020 года в 17 часов.
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