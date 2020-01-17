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ЭКОНОМИКА РБ


В 2019 ГОДУ ГРОДНЕНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ УСТАНОВИЛИ 40 ФАКТОВ ИЗМЕНЕНИЯ VIN-НОМЕРА МАШИН
17:56 17.01.2020

В 2019 году гродненские таможенники пресекли более 40 случаев перемещения через таможенную границу машин с видоизмененными идентификационными номерами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, половина таких автомобилей – грузовики, в частности полуприцепы.

За последнее время гродненские таможенники на разных участках границы выявили пять фактов незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза грузовиков. Нарушители пытались уклониться от уплаты таможенных платежей, используя схему «вторичного VIN», когда под видом одного авто ввозится другое.

По одному из фактов судом Октябрьского района Гродно уже вынесено постановление о конфискации транспортного средства. Данный полуприцеп намеревались ввезти через пункт пропуска «Брузги». При досмотре авто гродненские таможенники, помимо наличия в грузовике незаконно перевозившегося товара, установили возможное изменение VIN-номера машины. Эксперт ГКСЭ по Гродненской области подтвердил, что рельеф 1-17 знаков первичного номерного знака действительно уничтожен и на его площадку нанесен вторичный номер.

Согласно сведениям информационных таможенных баз, задержанный грузовик, чей оригинальный номер установлен при проведении экспертизы, не ввозился на территорию ЕАЭС, соответственно, таможенные платежи за его ввоз не платились. А вот авто, чей номер был нанесен поверх оригинального VIN, выпущено в свободное обращение на территории Российской Федерации с полной оплатой всех платежей.

По аналогичным фактам ввоза полуприцепов, выявленным в пунктах пропуска «Берестовица», «Котловка» и «Каменный Лог», Гродненской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Республики Беларусь.
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