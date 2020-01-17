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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД ВЫЯВИЛИ 68 НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
17:41 17.01.2020
За 2019 год налоговыми органами Гомельской области выявлено 68 нарушений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Гомельской области, арестовано 2116,7 литров алкогольной продукции. Привлечено к административной ответственности судами 61 физическое и юридическое лицо, общая сумма штрафов составила 105,3 тыс. рублей.
За перевозку по территории Беларуси, физическим лицом более 5 литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков.
За реализацию физическими лицами алкогольных напитков предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 20 базовых величин с конфискацией продаваемых алкогольных напитков или без нее.
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