Прокуратура Гродно проверила соблюдение администрациями Ленинского и Октябрьского районов областного центра законодательства при выполнении контрольных функций в отношении товариществ собственников и организаций застройщиков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, реагированию прокуратуры предшествовало значительное число обоснованных обращений граждан и юридических лиц по различным вопросам деятельности товариществ собственников (ТС) и жилищно-строительных потребительских кооперативов (ЖСПК) адресованных администрациям районов. Однако местные исполнительные и распорядительные органы не назначали и не проводили необходимые в таких случаях проверки, не использовали свои полномочия по надзорной деятельности.

Одновременно в ходе проверки прокуратура выявила нарушения в жилищной сфере, норм о государственной регистрации субъектов хозяйствования, требований указа от 14 октября 2010 года №538 «О некоторых вопросах деятельности товариществ собственников и организаций застройщиков».

Установлено, что более 150 ЖСПК и ТС не внесли необходимые изменения в уставы и не зарегистрировали их в установленном порядке либо не направили в регистрирующий орган уведомления о назначении (замене) руководителей. Несмотря на это администрации районов не инициировали привлечение виновных к ответственности по предметным статьям 23.16 и 23.64 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

По требованию прокуратуры единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей был дополнен актуальными сведениями в отношении 148 председателей совместных домовладений.

Ненадлежащим образом в администрациях районов оказалась организованной работа по подбору, подготовке и согласованию кандидатов на должности председателей ЖСПК и ТС, назначению уполномоченных лиц по управлению общим имуществом.

По результатам проверки главам администраций Ленинского и Октябрьского районов Гродно прокуратура города внесла представления об устранении выявленных нарушений.

В Гродно зарегистрировано более 650 товариществ собственников и жилищно-строительных потребительских кооперативов.