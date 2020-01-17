Минский тракторный завод (МТЗ) в рамках участия в организации учебного процесса в учреждениях образования страны, готовящих трактористов и специалистов, обслуживающих технику BELARUS, и оснащения ресурсных центров передал им 16 тракторов.

Как сообщается на сайте предприятия, машины, которые станут учебными пособиями, получили профессионально-технические сельскохозяйственные лицеи и колледжи, сельхозакадемия, аграрный университет — 16 учреждений образования из всех областей республики.

Предварительно была проведена подготовка и обкатка тракторов, и в отличном ходовом состоянии машины отправились к адресатам.

Ресурсный центр, созданный в 2004 году на базе Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея, в свое время стал первой в республике экспериментальной площадкой такого формата.

При том, что МТЗ всегда активно взаимодействовал с учреждениями образования, предновогодний акт передачи 16 тракторов из новой линейки техники BELARUS по своим масштабам стал первым в истории двустороннего сотрудничества. Стратегический шаг, направленный на развитие и укрепление материально-технической базы ресурсных центров, высоко оценили учебные заведения.

Практическая польза от наличия ресурсного центра, имеющего сильную материально-техническую базу, очевидна. Как отметил директор Смиловичского сельскохозяйственного профессионального лицея Юрий Корсик, с появлением на учебной площадке новой современной модели трактора МТЗ возможностей у ресурсного центра станет еще больше.

Калинковичский государственный профессиональный аграрно-технический лицей получил BELARUS-920.2 за день до Нового года. Как рассказал директор этого учебного заведения Николай Федорук, сертификат на новый трактор генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк вручил лицею во время областных дожинок на Гомельщине.

«Мы очень благодарны предприятию за помощь в организации учебного процесса, за новый трактор, - сказал Николай Федорук. - Сельскохозяйственные организации сегодня испытывают потребность в рабочих, которые обладают знаниями о новейших технологиях и умеют качественно эксплуатировать современную технику и оборудование. Поэтому очень важно, чтобы учащиеся имели возможность получать соответствующие навыки».

По словам директора, в лицее пока нет собственного ресурсного центра, однако уже в ближайшей перспективе его планируют открыть. Учреждение образования располагает достаточной учебно-производственной базой и кадровым потенциалом. Проект создания ресурсного центра находится в стадии утверждения. Переданный лицею BELARUS-920.2 станет первым новым трактором новой образовательной площадки Гомельщины.