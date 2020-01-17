ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «АГАТ-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ» ПОЛУЧИЛО СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

16:50 17.01.2020 ОАО «АГАТ-системы управления» получило свидетельство Республики Беларусь № 1230 о регистрации компьютерной программы «Программное обеспечение комплекса средств автоматизации управления воздушным движением «Агата» («ПО КСА УВД»). Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, компьютерная программа предназначена для автоматизации управления воздушным движением, осуществляемого органами диспетчерского обслуживания в пределах соответствующих диспетчерских районов, диспетчерских зон и контролируемых аэродромов. ПО КСА УВД обеспечивает автоматическую обработку информации наблюдения от различных источников, информации планов полетов, метеорологической информации и представление ее на средствах отображения рабочих мест диспетчеров.