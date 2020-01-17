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ЭКОНОМИКА РБ


УНИКАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЦЕНТРА КРАТКОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВПЕРВЫЕ СТАРТУЕТ В БГУ
16:45 17.01.2020

Уникальная образовательная программа Master Центра краткосрочной стратегической терапии (ЦКСТ, город Ареццо, Италия) впервые стартует в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, курс будет организован при поддержке Института бизнеса вуза.

Презентация программы состоится 18 января (ул. Московская 5, ауд. 301. Начало в 12.00). Приглашаются психологи, врачи, психотерапевты, а также студенты профильных вузов и факультетов.

Разработчиком программы является известный итальянский психотерапевт, основатель ЦКСТ Джорджио Нардонэ.

Программа Master включает шесть учебных модулей по разным областям психотерапии. Занятия проведут итальянские преподаватели центра. Предполагается синхронный перевод на русский язык. По окончании каждого из них слушатель получает сертификат и документ государственного образца. Завершившие обучение по всей программе получат приглашение в ЦКСТ в Ареццо для получения сертификата международного образца.

Полный курс обучения составляет 17 месяцев.

Школа Джорджио Нардонэ имеет филиалы в семи городах Италии, а также в Испании, Франции, Бельгии, Ирландии, Румынии, России, США, Коста-Рике, Мексике, Колумбии, Чили, Парагвае, Аргентине. Выпускники школы работают области клинической психологии и психотерапии; организационном консультировании и бизнес-образовании; психологическом консультировании и семейной психотерапии и др.

Джорджио Нардонэ – автор многочисленных книг, изданных на 10 языках мира. Наиболее известные работы «Искусство быстрых изменений», «Краткосрочная стратегическая терапия», «Психорешения», «Страх, паника, фобия» и многие другие.
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