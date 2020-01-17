Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области считает недостаточно эффективными принятые местными органами власти меры по развитию шкловского холдинга «Купаловское».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, холдинг объединяет ООО «Купаловское» – управляющая компания холдинга», ОАО «Амкодор-Шклов», ОАО «Новогородищенское» и ЗАО «Большие Славени». Эффективная работа холдинга, занимающего в Шкловском районе около трети пахотных земель и обеспечивающего производство более четверти сельхозпродукции, является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Могилевской области.

Была поставлена задача создать на базе холдинга образцовое интегрированное объединение с полным циклом производства, переработки и реализации продукции на основе использования современных технологий. Однако принимаемые местными органами власти меры по повышению эффективности функционирования холдинга недостаточны. До настоящего времени не созданы перерабатывающие производства, собственная торговая сеть – холдинг по-прежнему специализируется лишь на производстве сельхозпродукции.

Участники холдинга в 2017-2019 годах не обеспечили выполнение ряда доведенных показателей прогноза социально-экономического развития и заданий программы развития, допущено снижение отдельных ключевых показателей в животноводстве.

Одним из резервов наращивания объемов выручки участников холдинга является повышение качества реализуемого молока. По оценке госконтролеров, за два последних года сельхозорганизации могли бы дополнительно заработать до 1,5 млн. рублей, если бы не производство молока первого сорта.

Коллегия Комитета госконтроля Могилевской области обратила внимание местных властей на выявленные в ходе проверок упущения и недостатки в организации технологических процессов содержания и лечения животных, проведении полевых работ и кормозаготовки, недостаточное внесение (невнесение) удобрений. Выявлены факты неэффективного использования сельхозтехники и оборудования, несоблюдения законодательства при ее эксплуатации и списании, отсутствия должного учета и контроля за списанием горюче-смазочных материалов, бесконтрольного и неэффективного их использования. Установлены нарушения при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Вызывает озабоченность нехватка квалифицированных кадров.

Могилевскому облисполкому, Шкловскому райисполкому и иным заинтересованным внесены предложения о принятии дополнительных мер по повышению эффективности функционирования холдинга «Купаловское».