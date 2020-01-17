Стипендии президента Беларуси на 2020 год назначены 97 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе главы государства, в числе стипендиатов представители технических, физико-математических, биологических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических и гуманитарных наук.

Все аспиранты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям научной деятельности. Результаты их исследований представлены на республиканских и международных симпозиумах и конференциях, опубликованы в научных изданиях, нашли практическое применение в производстве, медицинской практике, сельском хозяйстве, образовательном процессе.

«Распоряжение направлено на поддержку творческой активности талантливых молодых исследователей, развитие отечественных научных школ и стимулирование подготовки научных работников высшей квалификации», - отметили в пресс-службе.