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ЭКОНОМИКА РБ
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА НА 2020 ГОД НАЗНАЧЕНЫ 97 ПЕРСПЕКТИВНЫМ АСПИРАНТАМ
16:28 17.01.2020
Стипендии президента Беларуси на 2020 год назначены 97 перспективным аспирантам. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе главы государства, в числе стипендиатов представители технических, физико-математических, биологических, химических, медицинских, сельскохозяйственных, экономических и гуманитарных наук.
Все аспиранты выполняют диссертационные работы по приоритетным направлениям научной деятельности. Результаты их исследований представлены на республиканских и международных симпозиумах и конференциях, опубликованы в научных изданиях, нашли практическое применение в производстве, медицинской практике, сельском хозяйстве, образовательном процессе.
«Распоряжение направлено на поддержку творческой активности талантливых молодых исследователей, развитие отечественных научных школ и стимулирование подготовки научных работников высшей квалификации», - отметили в пресс-службе.
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