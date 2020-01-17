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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 100 КИЛОМЕТРОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОРОГ ПОСТРОИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ МИНЛЕСХОЗА В 2019 ГОДУ
15:51 17.01.2020

В 2019 году лесохозяйственные учреждения построили и ввели в эксплуатацию 17 лесохозяйственных дорог.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, общая протяженность объектов составила 102,5 км (при задании 100 км).

Строительство лесохозяйственных дорог осуществлялось во всех лесохозяйственных объединениях. Наибольшее количество объектов появилось в Витебской области: лесохозяйственные дороги построены в Бегомльском, Городокском, Лепельском, Оршанском, Полоцком, Поставском и Ушачском лесхозах. Общая протяженность объектов составила 40,9 км.

В Брестской области было построено 22 км лесохозяйственных дорог (Дрогичинский, Полесский лесхозы), в Могилевской – 14,1 км (Быховский, Чериковский лесхозы), в Гродненской – 8,8 км (Сморгонский опытный лесхоз), в Минской – 8,4 км (Клецкий, Пуховичский лесхозы), в Гомельской – 8,3 км (Октябрьский, Лельчицкий лесхозы).

Отметим, что объемы строительства лесохозяйственных дорог регулируются действующей государственной программой "Белорусский лес". Увеличение протяженности транспортной сети в лесу обусловлено необходимостью освоения ежегодно увеличивающейся расчетной лесосеки, своевременного проведения лесовосстановительных работ и мероприятий по борьбе с болезнями и вредителями леса, ликвидации лесных пожаров.

Так, за последние десять лет только силами лесхозов в стране проложено около тысячи километров лесохозяйственных дорог. По итогам нынешней пятилетки (2016-2020 гг.) в эксплуатацию должно быть введено не менее 500 км.
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