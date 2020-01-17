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ЭКОНОМИКА РБ
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ НА КУРСАХ ПОД ГАРАНТИЮ ТРУДОУСТРОЙСТВА ПРЕДЛАГАЮТ В МОГИЛЕВЕ
15:47 17.01.2020
Получить профессию на курсах профессионального обучения под гарантию трудоустройства на предприятиях Могилева предлагает безработным управление по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома.
Как пишут «Могилевские ведомости», пройти обучение предлагают по следующим профессиям: оператор связи, водитель троллейбуса, дорожный рабочий, машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми, козловыми кранами, швея, повар, продавец, жиловщик мяса и субпродуктов.
Также возможно обучение и по другим специальностям с получением профессии, востребованной на рынке труда, в том числе слесарь по ремонту автомобилей, парикмахер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрогазосварщик, мастер по маникюру и педикюру, слесарь-сантехник, кондитер.
Для безработных, желающих получить финансовую поддержку для организации предпринимательской или ремесленной деятельности, управление предлагает пройти обучающий курс «Основы бизнес-планирования».
Услуги по направлению на обучение предоставляются безработным бесплатно. В период прохождения обучения обучающимся выплачивается стипендия и предоставляется право на получение материальной помощи. По мере необходимости иногородним предоставляется общежитие. По окончании курсов прошедшим обучение выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда.
Дополнительную информацию можно получить в управлении по адресу: Могилев, ул. Космонавтов, 17, каб.15, тел. 41-88-37, 41-88-10.
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