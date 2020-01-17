ЭКОНОМИКА РБ

ПО УЛИЦЕ КИЖЕВАТОВА В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»

15:37 17.01.2020 По улице Кижеватова в Минске с 1 февраля появится новая остановка «Детская больница». Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», решение об учреждении остановки принято на основании поступающих обращений граждан. «…и в связи с совершенствованием схемы организации движения, повышающую безопасность совершения левого поворота с ул. Кижеватова на ул. Осиповичскую, учреждается остановочный пункт «Детская больница» с 1 февраля 2020 года для троллейбусных маршрутов № 43, 59; автобусных маршрутов № 73, 1063-ТК, 1064-ТК, 1073-ТК, 1318-ТК при движении в направлении ДС Серова», - говорится в сообщении предприятия.