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ЭКОНОМИКА РБ
ПО УЛИЦЕ КИЖЕВАТОВА В МИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА «ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА»
15:37 17.01.2020
По улице Кижеватова в Минске с 1 февраля появится новая остановка «Детская больница».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», решение об учреждении остановки принято на основании поступающих обращений граждан.
«…и в связи с совершенствованием схемы организации движения, повышающую безопасность совершения левого поворота с ул. Кижеватова на ул. Осиповичскую, учреждается остановочный пункт «Детская больница» с 1 февраля 2020 года для троллейбусных маршрутов № 43, 59; автобусных маршрутов № 73, 1063-ТК, 1064-ТК, 1073-ТК, 1318-ТК при движении в направлении ДС Серова», - говорится в сообщении предприятия.
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