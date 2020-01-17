На 1 января 2020 года в Витебской области 5150 физических лиц осуществляли деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество физических лиц – плательщиков единого налога увеличилось на 735 человек.

Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги (+ 383 плательщика), репетиторство (+ 95 плательщиков), ремонт часов и обуви, реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции (+ 132 плательщика).

Данная категория граждан заплатила в прошлом году в качестве налогов 872,6 тыс. рублей.