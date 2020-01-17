ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛОСЬ ЧИСЛО ГРАЖДАН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО ЗАЯВИТЕЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ
15:25 17.01.2020

На 1 января 2020 года в Витебской области 5150 физических лиц осуществляли деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя при условии уплаты единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество физических лиц – плательщиков единого налога увеличилось на 735 человек.

Основной рост числа плательщиков произошел за счет граждан, осуществлявших парикмахерские и косметические услуги (+ 383 плательщика), репетиторство (+ 95 плательщиков), ремонт часов и обуви, реализацию на торговых местах на рынках, изготовленных этими физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции (+ 132 плательщика).

Данная категория граждан заплатила в прошлом году в качестве налогов 872,6 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2020
валюта курс
EUR 2.3634
USD 2.1228
RUB 3.4527
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3634 -0.0058
USD 2.1228 -0.0019
RUB 3.4527 +0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3620 2.3660
USD 2.1230 2.1260
RUB 3.4480 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1100 1.1150
EUR/RUB 68.5500 68.7000
USD/RUB 61.5000 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте