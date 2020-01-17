Национальное кадастровое агентство запустило в тестовом режиме новую версию Реестра цен.

Реестр цен – это государственный информационный ресурс с информацией о всех зарегистрированных сделках купли-продажи с объектами недвижимости в Беларуси. На данный момент в нем содержится более 2 млн сделок купли-продажи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, у ресурса изменился не только интерфейс, но и был расширен его функционал, появилась информация о сделках.

В личном кабинете пользователя, который появился в новой версии реестра, отображается полная информация о нем, балансе пользователя и количестве доступных строк.

Претерпел изменения состав информации о сделке купли-продажи. Теперь, если сделка заключена с помещением, то дополнительно выводится информация о капитальном строении и земельном участке (при их наличии).

Еще одним полезным новшеством является система маркировки сделок. Теперь сделки проходят проверку на соответствие определенным требованиям. Это значит, что каждой сделке будет проставлен маркер, который обращает внимание пользователя на те или иные особенности заключенных сделок или объектов недвижимости (например, сделка заключена по оценочной или остаточной стоимости, продавцом являлось государство или банк, был объект продан с аукциона или нет и т.п.).

В случае продажи объектов в комплексе (когда в рамках одной сделки было продано более 1 объекта недвижимости) пользователь будет видеть информацию обо всех объектах из комплекса. Например, если продается застроенный земельный участок, то пользователь увидит информацию как о земельном участке, так и о капитальном строении.

Приятным бонусом является то, что списание строк происходит по количеству сделок, а не по количеству объектов. Если в рамках одной сделки было продано три объекта, пользователь увидит информацию по трем объектам, а спишется лишь одна запись. Ведь ценна информация по всей сделке, а не по отдельным объектам.

В целях оперативного решения возникающих проблем с продуктом и его использованием, а также для приёма, обработки и первоначального анализа типовых вопросов пользователей, организована линия технической поддержки.

Новый реестр цен, а также подробная информация об изменениях в нем, доступны по ссылке.