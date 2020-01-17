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ЭКОНОМИКА РБ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ В ФИНЛЯНДИИ
14:29 17.01.2020
Представители туристической индустрии Беларуси принимают участие в международной выставке MATKA Nordic Travel Fair, которая проходит в Финляндии с 15 по 19 января.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном агентстве по туризму, туристический потенциал Беларуси представлен на выставке в рамках работы Национального стенда Республики Беларусь, присутствие которого в экспозиции организовано Государственным учреждением «Национальное агентство по туризму».
Участие в выставке принимают следующие представители туриндустрии Беларуси: «Прайм тур», «Белагротрэвел», «Внешинтурист», «Студия отдыха». Они представляют подробную и наглядную информацию о туристическом потенциале нашей страны, богатстве и разнообразии природных ресурсов, историко-культурном наследии. В ходе выставки субъекты туристической индустрии расскажут о возможностях санаторно-курортного лечения в Беларуси, развитии делового, медицинского, спортивного и иных видов туризма, организации индивидуальных и групповых туров.
Выставка MATKA Nordic Travel Fair - крупнейшее туристическое мероприятие в Северной Европе, организуется ежегодно в январе в Messukeskus Helsinki в Финляндии. В 2020 г. выставка проходит для профессиональных покупателей в рамках MATKA Pro, и с 17 по 19 января для широкой публики. Ежегодно в выставке принимают участие более 1000 экспонентов из 80 разных стран мира, мероприятие посещают более 50000 потребителей и 20000 специалистов индустрии туризма.
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