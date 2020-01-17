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ЭКОНОМИКА РБ
ВРП МИНСКА В 2019 ГОДУ ВЫРОС НА 1,2%
14:15 17.01.2020
Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минска за 2019 год в текущих ценах составил 35,6 млрд. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, по сравнению с 2018 годом ВРП вырос на 1,2%.
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