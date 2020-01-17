ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКА В 2019 ГОДУ ВЫРОС НА 1,2%

14:15 17.01.2020 Согласно первой оценке, валовой региональный продукт (ВРП) Минска за 2019 год в текущих ценах составил 35,6 млрд. рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, по сравнению с 2018 годом ВРП вырос на 1,2%.