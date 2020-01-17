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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР LIFE:) ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ БЕЗЛИМИТНЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНОВ ДЛЯ ИНТЕРНЕТА
13:57 17.01.2020
Мобильный оператор life:) запустил новую линейку безлимитных тарифных планов для интернета: Безлимит Лайт, Безлимит Стандарт и Безлимит Про.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, Безлимит Лайт – это 9 ГБ без ограничений, дальше безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/с. На такой скорости можно свободно общаться в мессенджерах, смотреть видео онлайн и делать другие привычные вещи в интернете. Стоит этот тариф 6,90 руб/мес.
В тариф Безлимит Стандарт включены 30 ГБ на неограниченной скорости, после – безлимит со скоростью до 2 Мбит/с. На такой скорости можно смотреть онлайн видео в HD. Стоимость такого предложения – 9,90 руб/мес для абонентов Минска, для областных центров и регионов специальная цена – 7,50 руб/мес.
Безлимит Про – это 60 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с. Такая скорость позволяет смотреть видео онлайн уже в качестве FULL HD. Стоит Безлимит Про 15,90 руб/мес.
Тарифы доступны как для новых подключений, так и для смены тарифного плана.
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