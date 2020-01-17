Мобильный оператор life:) запустил новую линейку безлимитных тарифных планов для интернета: Безлимит Лайт, Безлимит Стандарт и Безлимит Про.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, Безлимит Лайт – это 9 ГБ без ограничений, дальше безлимитный интернет на скорости до 1 Мбит/с. На такой скорости можно свободно общаться в мессенджерах, смотреть видео онлайн и делать другие привычные вещи в интернете. Стоит этот тариф 6,90 руб/мес.

В тариф Безлимит Стандарт включены 30 ГБ на неограниченной скорости, после – безлимит со скоростью до 2 Мбит/с. На такой скорости можно смотреть онлайн видео в HD. Стоимость такого предложения – 9,90 руб/мес для абонентов Минска, для областных центров и регионов специальная цена – 7,50 руб/мес.

Безлимит Про – это 60 ГБ на неограниченной скорости, дальше безлимит на скорости до 4 Мбит/с. Такая скорость позволяет смотреть видео онлайн уже в качестве FULL HD. Стоит Безлимит Про 15,90 руб/мес.

Тарифы доступны как для новых подключений, так и для смены тарифного плана.