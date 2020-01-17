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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВНЕСЛИ В БЮДЖЕТ 28,2 МЛН РУБЛЕЙ
13:39 17.01.2020
По итогам работы за 2019 год налоговыми инспекциями Могилевской области направлено 67378 налоговых уведомлений и сообщений, из них 33 888 – в адрес организаций, 33 490 – индивидуальным предпринимателям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, по результатам исполнения направленных уведомлений и сообщений субъектами хозяйствования представлены налоговые декларации (расчеты) на добровольную уплату налоговых платежей в общей сумме 28,2 млн. рублей, или 106% к аналогичному показателю за 2018 год, в том числе организациями – 26,1 млн. рублей и 2,1 млн. рублей – индивидуальными предпринимателями.
Кроме того, на 13,5 млн. рублей уменьшена разница заявленных к зачету либо возврату из бюджета сумм налога на добавленную стоимость (далее – НДС) или 107% к аналогичному показателю за 2018 год.
Основными причинами корректировки налоговых обязательств плательщиками являлись завышение размера налоговых вычетов по НДС и занижение подлежащих уплате в бюджет сумм НДС, взимаемых налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Беларуси.
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