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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДАЕТСЯ КОМПЛЕКС НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ООО «ОСТРОЖАНСКИЙ»
12:54 17.01.2020
Продается комплекс недвижимого имущества ООО «Острожанский».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, комплекс расположен в Лельчицком районе и представляет собой объекты недвижимости бывшего мясоперерабатывающего предприятия. Стоимость производственных объектов составляет 194,1 тыс. рублей.
Поиск потенциальных покупателей на комплекс недвижимого имущества ООО «Острожанский» осуществляет региональная дирекция по Гомельской области ОАО «Белагропромбанк».
На торгах есть возможность приобрести здания производственного корпуса с комбинированным цехом и административно-бытового корпуса, а также вспомогательные помещения, расположенные в Лельчицком районе, в д. Липляны общей площадью около 1 тыс. кв. м.
При наличии заинтересованности в приобретении имущества, банк готов рассмотреть предложения покупателя, в том числе и порядка оплаты имущества.
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