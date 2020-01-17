РУП «Белтелеком» предлагает воспользоваться услугой «Турбокнопка» для увеличения скорости интернета до 100 Мбит/с.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в организации, после заказа «Турбокнопки» у абонента на определенное время (3 или 12 часов) увеличивается скорость до 100 Мбит/с на прием и до 50 Мбит/с на передачу. По окончании временного периода, на который была заказана услуга, скорость доступа восстанавливается в соответствии с параметрами тарифного плана клиента.

Активировать услугу можно самостоятельно в кабинете пользователя или с помощью приложения «Мой Белтелеком».

Увеличение скорости доступа в интернет до 100/50 Мбит/с на 3 часа стоит 0,74 рубля, на 12 часов – 1,86 рубля. Списание денежных средств за оказанную услугу осуществляется сразу по факту заказа услуги в полном объеме.

Услуга доступна абонентам byfly, подключенным по технологии GPON, а также абонентам пакетов услуг «ЯСНА».