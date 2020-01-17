ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСТАВРАТОРОВ

12:33 17.01.2020 Министерство юстиции 10 января 2020 г. зарегистрировало Республиканское общественное объединение реставраторов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, данное общественное объединение создано с целью оказания содействия исследованиям, связанным с сохранением объектов культурного наследия, реставрацией и консервацией памятников архитектуры, ремонтом зданий и сооружений и их дальнейшим обслуживанием (эксплуатацией), а также практическим применением таких исследований.