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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕСТАВРАТОРОВ
12:33 17.01.2020
Министерство юстиции 10 января 2020 г. зарегистрировало Республиканское общественное объединение реставраторов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, данное общественное объединение создано с целью оказания содействия исследованиям, связанным с сохранением объектов культурного наследия, реставрацией и консервацией памятников архитектуры, ремонтом зданий и сооружений и их дальнейшим обслуживанием (эксплуатацией), а также практическим применением таких исследований.
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