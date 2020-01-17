За 2019 год Могилевской таможней с использованием технологии автоматического выпуска товаров выпущено более 17,5 тысяч экспортных деклараций, что в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, реализация данной технологии существенно уменьшает влияние человеческого фактора на принятие решения о выпуске товаров и позволяет повысить прозрачность процесса совершения таможенных операций.

Автоматическая регистрация и выпуск товаров с использованием информационных систем без участия должностных лиц таможенных органов исчисляется минутами. Существенная минимизации времени достигается за счет того, что информационная система производит анализ информации и, в случае отсутствия рисков нарушения, в автоматическом режиме осуществляет выпуск товаров.