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ЭКОНОМИКА РБ
ФАБРИКА «СПАРТАК» ОТМЕЧЕНА ДВУМЯ ДИПЛОМАМИ ЛАУРЕАТА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРЕМИИ «ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА-2019»
11:50 17.01.2020
Фабрика «Спартак» отмечена двумя дипломами лауреата республиканской премии «Лидер потребительского рынка-2019».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, фабрика отмечена дипломами в номинации «Кондитерские изделия» за печенье «Постное» с кунжутом и льном; вафельный батончик Smile Time black.
Премия «Лидер потребительского рынка» – ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным компаниям по производству продуктов питания, товаров народного потребления и оказанию услуг. Это возможность заявить о себе, представить результаты своей деятельности и получить оценку экспертов.
В этом году лауреатами премии «Лидер потребительского рынка-2019» стали более 50 лучших белорусских предприятий. Данную престижную награду получают наиболее качественные товары и услуги, представленные на отечественном рынке.
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