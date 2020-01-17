ЭКОНОМИКА РБ

ЗА 2019 ГОД НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ МИНСКА ПЕРЕЧИСЛИЛИ В БЮДЖЕТ 12,9 МЛРД РУБЛЕЙ

11:21 17.01.2020 За 2019 год город Минск собрал 12 911,2 млн. рублей налогов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Минску, в структуре доходов консолидированного бюджета 61,1% (7883,8 млн. рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 38,9% (5027,4 млн. рублей) – местного.