В 2019 году Белорусской железной дорогой в контейнерах перевезено 732,9 тыс. ДФЭ, или 115% к 2018 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, транзитом по БЖД перевезено более 500 тыс. контейнеров в ДФЭ (108,7% к 2018 году), в том числе увеличен объем перевозок в сообщении Китай-Европа-Китай, который в 2019 году составил 338,5 тыс. контейнеров в ДФЭ.

Дорога активно проводила работу в рамках 7-стороннего соглашения между железными дорогами Китая, Германии, Казахстана, Монголии, Польши и России по совершенствованию механизма планирования контейнерных поездов, развитию инфраструктуры, информационного обеспечения.

Также системная работа была направлена на создание привлекательных условий для наращивания объемов поставок экспортно-ориентированной продукции в Китай. За 2019 год в 1,3 раза увеличен экспорт продукции белорусских предприятий в контейнерах, который составил 97,6 тыс. контейнеров в ДФЭ, из них в 1,5 раза увеличен экспорт продукции в китайском направлении.

Среди основных реализованных в 2019 году БЖД проектов – отправка молочной продукции ЗАО «Мясо-молочная компания» в Китай, перевозка продукции деревообработки контейнерными поездами в город Чунцин (Китай). Также организован новый контейнерный поезд с экспортной продукцией предприятий лесной отрасли в сообщении Беларусь–Украина–Румыния. Одним из главных преимуществ данного проекта является продуманная логистика, основу которой составляет скорость доставки груза – 39 часов. Для перевозки продукции используются контейнеры повышенной вместимости типа Open Top.

В настоящее время перспективным направлением работы является проработка совместных проектов с резидентами Белорусско-Китайского индустриального парка «Великий камень».

В целях повышения привлекательности контейнерного бизнеса БЖД развивает инфраструктуру и увеличивает перерабатывающие способности станций на белорусско-польских погранпереходах. В 2019 году дорога завершила модернизацию контейнерного терминала станции Брест-Северный. Проект является одним из стратегических в сфере развития терминальной инфраструктуры и открывает новые перспективы развития грузовых перевозок в сообщении Восток-Запад-Восток. В рамках реализации проекта среднесуточная перерабатывающая способность по перегрузу контейнеров увеличена в 1,5 раза, площади хранения контейнеров – в 2 раза.

Кроме того, БЖД активно рекламировала свой транзитный потенциал, используя для этого различный формат мероприятий. Так, в 2019 году была организована международная конференция на тему «Из Европы в Китай по новому Шёлковому пути: железнодорожная логистика транзитом через Беларусь» во Франкфурте-на-Майне (Германия), круглые столы в Москве и Калининграде, дорога принимала участие в ряде международных специализированных выставок.