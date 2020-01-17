Гомельская областная инспекция Госстандарта обнаружила в нескольких взятых на проверку в Гомеле видах рыбных консервов фрагменты гельминтов.

Как сообщает областная инспекция, видимые гельминты на поверхности кусочков печени трески и в выделившемся жире для рыбных консервов обнаружены в банках печени трески с маркировкой MaxiFISH производства ООО «Сервис Партнер» (Калининград) и «Рыбарь» производства ООО «Дальпромрыба» (Домодедово).

Вышеуказанные наименования рыбных консервов Государственным комитетом по стандартизации запрещены к ввозу и обращению на территории Беларуси.

Руководители торговых организаций должны безотлагательно организовать изъятие этих видов рыбных консервов из продажи.

Гомельская областная инспекция Госстандарта просит граждан при обнаружении в торговой сети данной продукции сообщить по телефону (8-0232) 68-43-97. Купившим такие консервы рекомендуется отказаться от их употребления и вернуть продавцу.