360-тонный БЕЛАЗ-75605 признан лучшим по итогам ежегодного конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за 2019 год в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», логотип «Лучшие товары Республики Беларусь» теперь будет размещаться на 360-тонном «БЕЛАЗе», а также в документации и рекламных материалах как знак качественного товара отечественного производства и будет служить дополнительным ориентиром для потребителей при выборе продукции.

Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75605 грузоподъемностью 360 тонн относится к технике нового поколения. Сегодня машины успешно работают на открытых разработках полезных ископаемых АО «УК Кузбассразрезуголь» – одного из лидеров угольной отрасли Российской Федерации – в Бачатском и Талдинском угольных разрезах.

Самосвалы БЕЛАЗ-75605 хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации, как мощная и производительная техника, что стало важным аргументом при подведении окончательных итогов национального конкурса лучших товаров Беларуси.