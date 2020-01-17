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ЭКОНОМИКА РБ
КАРЬЕРНЫЙ САМОСВАЛ БЕЛАЗ-75605 – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ТОВАРОВ БЕЛАРУСИ
09:55 17.01.2020
360-тонный БЕЛАЗ-75605 признан лучшим по итогам ежегодного конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» за 2019 год в номинации «Продукция производственно-технического назначения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», логотип «Лучшие товары Республики Беларусь» теперь будет размещаться на 360-тонном «БЕЛАЗе», а также в документации и рекламных материалах как знак качественного товара отечественного производства и будет служить дополнительным ориентиром для потребителей при выборе продукции.
Карьерный самосвал БЕЛАЗ-75605 грузоподъемностью 360 тонн относится к технике нового поколения. Сегодня машины успешно работают на открытых разработках полезных ископаемых АО «УК Кузбассразрезуголь» – одного из лидеров угольной отрасли Российской Федерации – в Бачатском и Талдинском угольных разрезах.
Самосвалы БЕЛАЗ-75605 хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации, как мощная и производительная техника, что стало важным аргументом при подведении окончательных итогов национального конкурса лучших товаров Беларуси.
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