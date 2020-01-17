Согласно первой оценке, объем ВВП Беларуси в 2019 году в текущих ценах составил 132 млрд. рублей и вырос в сопоставимых ценах на 1,2% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в 2019 году по отношению к предыдущему году составил 106,5%.