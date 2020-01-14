В 2019 году резидентами СЭЗ «Гродноинвест» стали 4 компании в сфере деревообработки и производства неметаллических минеральных продуктов с общим объемом заявленных инвестиций более 190 млн долларов США, в том числе в основной капитал более 160 млн долларов США.

Как сообщает сайт СЭЗ, компании с капиталом из Беларуси, Австрии и Польши построят высокоэффективные заводы на промышленных площадках СЭЗ «Гродноинвест» в Гродно и Свислочи. Это позволит создать свыше 560 новых рабочих мест с достойным уровнем заработной платы. Большая часть выпускаемой продукции будет поставляться в страны Европейского союза. Подробнее о новых и действующих резидентах СЭЗ «Гродноинвест» можно узнать в разделе «Резиденты».

Всего в СЭЗ «Гродноинвест» действует 75 компаний с капиталом из 41 страны мира. Потенциальным инвесторам предлагаются земельные участки и производственные площади с инженерной и транспортной инфраструктурой, налоговые, таможенные и иные преференции, позволяющие значительно сократить издержки по проекту и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.