Продовольственные товары в Минске за январь-декабрь 2019 года подорожали по сравнению с январем-декабрем 2018 года на 6,2%, непродовольственные – на 5,2%, услуги – на 7,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, индекс цен на продовольственные товары в Минске в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100,2%, на непродовольственные товары – 100,5%, на услуги – 101%.