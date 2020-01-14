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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В МИНСКЕ ЗА 2019 ГОД ПОДОРОЖАЛИ НА 6,2%
18:06 14.01.2020
Продовольственные товары в Минске за январь-декабрь 2019 года подорожали по сравнению с январем-декабрем 2018 года на 6,2%, непродовольственные – на 5,2%, услуги – на 7,5%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, индекс цен на продовольственные товары в Минске в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100,2%, на непродовольственные товары – 100,5%, на услуги – 101%.
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