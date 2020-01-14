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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИДЕТ ОТБОР КАНДИДАТОВ В НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА ОАО С ДОЛЕЙ ГОСУДАРСТВА В УСТАВНЫХ ФОНДАХ
18:01 14.01.2020

Для повышения эффективности работы хозяйственных обществ с долей государства в уставных фондах посредством грамотного корпоративного управления и предоставления им возможности избрания в составы их наблюдательных советов независимых директоров, в Брестской области формируется реестр таких кандидатов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, под независимыми директорами понимаются избранные в состав наблюдательного совета общества физические лица, которые не являются работниками этого общества, его аффилированными лицами (до избрания в состав совета), близкими родственниками, работниками или участниками аффилированных лиц этого общества, не находятся в иных отношениях с обществом, которые могут повлиять на независимость их мнения, и голосующие по вопросам повестки дня заседаний наблюдательного совета на основе личного профессионального мнения и опыта.

Для включения в реестр заинтересованным лицам необходимо прислать заявку по установленной форме в письменном виде по адресу: 224005, Брест ул. Ленина, 11, комитет «Брестоблимущество», и в электронном виде на адрес: с пометкой «Заявка кандидата в независимые директора».

Сформированный реестр кандидатов и сведения о них будут размещены на сайте комитета «Брестоблимущество». Акционерные общества с учетом специфики направления их работы смогут подобрать себе достойного кандидата в независимые директора для избрания на общих собраниях акционеров.
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