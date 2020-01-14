Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни за 2019 год увеличились на 22% и составили более 500 млн. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, оформлено более 40 тыс. деклараций на товары для внутреннего потребления, а это на 10% больше, чем в 2018 году, что свидетельствует о повышении деловой активности субъектов хозяйствования в регионе деятельности таможни.

В весовом эквиваленте количество таких товаров перемещено 980 тыс. тонн, рост по отношению к предыдущему году составил 12%.