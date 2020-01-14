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ЭКОНОМИКА РБ
НА 22% УВЕЛИЧИЛИСЬ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ОТ ГРОДНЕНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ЗА 2019 ГОД
17:49 14.01.2020
Поступления в бюджет от деятельности Гродненской региональной таможни за 2019 год увеличились на 22% и составили более 500 млн. рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гродненской региональной таможне, оформлено более 40 тыс. деклараций на товары для внутреннего потребления, а это на 10% больше, чем в 2018 году, что свидетельствует о повышении деловой активности субъектов хозяйствования в регионе деятельности таможни.
В весовом эквиваленте количество таких товаров перемещено 980 тыс. тонн, рост по отношению к предыдущему году составил 12%.
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