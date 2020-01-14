Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области объявлен в регионе.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, участниками конкурса могут стать представители бизнеса, которые реализуют проекты по созданию, развитию и расширению производства; организации и развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; выпуску продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. При этом обязательной составляющей подобных проектов должно быть создание рабочих мест.

Наиболее значимые проекты, отобранные на конкурсной основе, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами либо на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 3 февраля 2020 года комитетом экономики Могилевского облисполкома (212030, Могилев, ул. Первомайская, д. 71, каб. 506, 507) с 26 декабря 2019 г. по 3 февраля 2020 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.