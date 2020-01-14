ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОНКУРС ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ОБЪЯВЛЕН В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ
17:38 14.01.2020

Конкурс инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства Могилевской области объявлен в регионе.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, участниками конкурса могут стать представители бизнеса, которые реализуют проекты по созданию, развитию и расширению производства; организации и развитию экспортоориентированной и импортозамещающей продукции; выпуску продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение, а также внедрение новых технологий. При этом обязательной составляющей подобных проектов должно быть создание рабочих мест.

Наиболее значимые проекты, отобранные на конкурсной основе, смогут получить государственную поддержку в виде субсидий для возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами либо на выплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) в части оплаты суммы вознаграждения (дохода) лизингодателя.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 3 февраля 2020 года комитетом экономики Могилевского облисполкома (212030, Могилев, ул. Первомайская, д. 71, каб. 506, 507) с 26 декабря 2019 г. по 3 февраля 2020 г. в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2020
валюта курс
EUR 2.3503
USD 2.1128
RUB 3.4671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3613 +0.011
USD 2.1203 +0.0075
RUB 3.4528 -0.0143
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3600 2.3640
USD 2.1200 2.1230
RUB 3.4490 3.4560
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1140
EUR/RUB 68.2000 68.6000
USD/RUB 61.3500 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте