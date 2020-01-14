Новый большой магазин «Марко» откроется 17 января в Орше (проспект Текстильщиков, 24. Начало в 10:00).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», 560 квадратных метров торгового зала вместят огромный ассортимент холдинга: обувь для мужчин, женщин и детей самого разного стиля и назначения; сапоги, ботинки – от классических до треккинговых; туфли в стиле кэжуал, лоферы и лодочки; обувь для активного образа жизни, для отдыха и дома; сумки и рюкзаки, а также меховые изделия.

Оршанский торговый объект станет 85-м по счету магазином фирменной сети «Марко».

На открытии жителей города ждет развлекательная программа в формате Колядок, викторина с интересными подарками.

Приобрести обувь можно будет со скидками до 70%.

Меховые изделия будут продаваться со скидкой 20% в течение недели после открытия – до 24 января.

А каждому покупателю в день открытия будет вручен подарок.