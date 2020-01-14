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ЭКОНОМИКА РБ
В ОРШЕ 17 ЯНВАРЯ ОТКРОЕТСЯ 85-Й МАГАЗИН «МАРКО
16:54 14.01.2020
Новый большой магазин «Марко» откроется 17 января в Орше (проспект Текстильщиков, 24. Начало в 10:00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко», 560 квадратных метров торгового зала вместят огромный ассортимент холдинга: обувь для мужчин, женщин и детей самого разного стиля и назначения; сапоги, ботинки – от классических до треккинговых; туфли в стиле кэжуал, лоферы и лодочки; обувь для активного образа жизни, для отдыха и дома; сумки и рюкзаки, а также меховые изделия.
Оршанский торговый объект станет 85-м по счету магазином фирменной сети «Марко».
На открытии жителей города ждет развлекательная программа в формате Колядок, викторина с интересными подарками.
Приобрести обувь можно будет со скидками до 70%.
Меховые изделия будут продаваться со скидкой 20% в течение недели после открытия – до 24 января.
А каждому покупателю в день открытия будет вручен подарок.
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