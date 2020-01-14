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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКАЯ МЕБЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕБЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В ГЕРМАНИИ
16:41 14.01.2020
Сегодня второй день работы международной мебельной выставки в Германии, где представлены образцы белорусской мебели.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», среди экспонентов - ОАО "Ивацевичдрев", ЗАО "Молодечномебель", ОАО «Слониммебель», ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО "Гомельдрев", филиал «Ельская мебельная фабрика ОАО «Мозырский ДОК».
На стилизованном белорусском стенде в интерьерах, оформленных в использованием репродукций картин известного на весь мир художника, уроженца Беларуси Марка Шагала, представлена мебель, выполненная из различных материалов и по разным технологиям: от мебели из древесностружечных и древесноволокнистых плит до мебели из массива ценных древесных пород.
В рамках выставки проходит ряд согласованных встреч с потенциальными партнерами. Ведется активная работа с посетителями стенда.
Участие белорусских предприятий в этой значимой масштабной мебельной выставке проходит под эгидой концерна «Беллесбумпром» и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. В качестве выставочного оператора выступает УП «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты.
Делегацию белорусских мебельных предприятий возглавил председатель Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси Валерий Бушило.
Работа выставки продлится до 14 января.
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