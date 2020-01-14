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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В МИНСКЕ ЗА 2019 ГОД ВЫРОСЛИ НА 2,7%
16:32 14.01.2020
Индекс цен производителей промышленной продукции в Минске в декабре 2019 г. по сравнению с ноябрем 2019 г. составил 100,6%, с декабрем 2018 г. – 102,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе на инвестиционные товары индекс цен составил 100% и 102,6% соответственно, промежуточные товары – 100,8% и 103,1%, потребительские товары – 100,2% и 102% соответственно.
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