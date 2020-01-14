Компания А1 объявила о расширении направлений реализации стратегии в сфере корпоративной социальной ответственности.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, к числу уже существующих приоритетов – помощь детям и поддержка национальной самоидентификации – добавится экология. Одним из первых шагов в этом направлении станет организация в 2020 году масштабной экологической конференции, которая объединит лучшие белорусские практики и передовой опыт стран международной группы A1 Telekom Austria Group.

Стратегия компании в области корпоративной социальной ответственности (КСО) была представлена в 2014 году. Она была разработана при участии сотрудников и утверждена топ-менеджментом. За последние пять лет по инициативе и при участии компании А1 был реализован ряд крупных социально значимых проектов. В их числе благотворительная программа «Бежим в помощь детям» (#velcombegom), масштабный благотворительный проект «Я вижу!» совместно с «Белорусским детским фондом», многолетняя поддержка Семейного инклюзив-театра «i», который помогает процессу социальной адаптации детей с аутизмом.

Компания последовательно продвигает инициативы по поддержке белорусского языка и национальной культуры. В частности, с 2015 года были реализованы образовательный проект для школьников «Чытаем па-беларуску з velcom» и посвященный современной белорусской литературе проект MOVABOX, получил поддержку проект «Беларускія ўікэнды» по переводу и кинопрокату зарубежных фильмов на белорусском языке. Традиционный летний фестиваль «Классика у Ратуши с А1» стал событием культурной жизни не только Минска, но и других городов Беларуси.

Начиная с августа 2019 года, А1 дал старт ряду новых КСО-инициатив, таких как социально-образовательный проект «Першыя» для белорусских старшеклассников, арт-проект по созданию муралов в Минске художниками из разных стран «Будучыня», поддержка детского футбольного клуба «А1 Юниор». Компания также выступает генеральным партнером 100-го сезона Национального академического театра имени Янки Купалы и принимает активное участие в проекте #UNOVIS100 к юбилею всемирно известного художественного объединения УНОВИС из Витебска.

«Позитивные изменения, связанные с ребрендингом компании в 2019 году, не могли не затронуть и нашу деятельность в сфере корпоративной социальной ответственности. Мы искренне верим, что своими усилиями в сфере КСО не просто меняем к лучшему жизнь конкретных людей и решаем социальные проблемы, но и в какой-то степени формируем тренды, в соответствии с которыми развивается общественное мнение. Тема экологии многообразна и с каждым годом становится всё более заметной. Мы будем учитывать белорусскую и европейскую экспертизу для подготовки эффективных «зеленых» проектов», – отметил генеральный директор компании А1 Гельмут Дуз.

Деятельность А1 в сфере КСО уже не раз была отмечена наградами и победами на крупнейших профессиональных фестивалях и конкурсах. Так, в ноябре 2019 г. А1 был удостоен награды «За новые ответственные практики ведения бизнеса» на Публичных слушаниях социально ответственных компаний Беларуси.