ЭКОНОМИКА РБ

В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТ ТРУДЯЩИМСЯ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТНИКАМ ДАТЬ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

15:25 14.01.2020 Вопрос профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях, затронул сегодня Александр Лукашенко на совещании с правительством. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, есть предложение предоставить этой категории граждан право получать досрочную пенсию. В этой связи Александр Лукашенко спросил у разработчиков, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства.