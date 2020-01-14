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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРЕДЛАГАЮТ ТРУДЯЩИМСЯ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ РАБОТНИКАМ ДАТЬ ПРАВО ПОЛУЧАТЬ ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ
15:25 14.01.2020
Вопрос профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях, затронул сегодня Александр Лукашенко на совещании с правительством.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, есть предложение предоставить этой категории граждан право получать досрочную пенсию.
В этой связи Александр Лукашенко спросил у разработчиков, возможно ли принятие такого решения, есть ли для этого основания и необходимые средства.
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