По информации Национального статистического комитета Беларуси, индекс потребительских цен за декабрь 2019 г. составил: к ноябрю 2019 г. – 100,5%, к январю 2019 г. – 103,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, поскольку индекс потребительских цен за декабрь 2019 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2019 г., денежные доходы, получаемые из бюджетных источников и подлежащие индексации в соответствии с законодательством, пересмотр которых осуществлялся в период с января 2019 г. по декабрь 2019 г., за декабрь 2019 г. не индексируются.

Минимальная заработная плата установлена с 1 января 2019 г. в размере 330 рублей постановлением Совета министров № 870 от 5 декабря 2018 г.

Населению, получающему доходы на территории Беларуси из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Денежные доходы населения за декабрь 2019 г., подлежащие индексации в соответствии с законодательством, индексируются в пределах 231 рубля 83 копеек.