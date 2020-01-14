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ЭКОНОМИКА РБ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА МИНСКА НАХОДИТСЯ 37,9% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
14:56 14.01.2020
Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов на 1 января 2020 года, составило 1883 дела, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1677 дел (88,8% от общего количества).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, в производстве экономического суда города Минска находится 37,9% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) - 714 дел.
На начало 2010 года в производстве экономических судов Беларуси числится 206 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.
Так, экономическим судом Брестской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «83 Управление начальника работ»; государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-5»; ОАО «Пинск-стройматериалы».
Экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Сенненский райагросервис».
Экономическим судом Гродненской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении дочернего производственного унитарного предприятия «Лидастройконструкция»; ОАО «Строительное управление № 187»; унитарного городского предприятия «Трест «Гродногорстрой».
Экономическим судом Могилевской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении Бобруйского открытого акционерного общества «Агромашсервис».
В отчетном периоде экономическим судом Брестской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении совместного белорусско-испанского предприятия «Белкельме».
Экономическим судом Витебской области завершены ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального производственного унитарного предприятия «Специализированное ремонтно-строительное управление Витебска»; коммунального унитарного производственного предприятия «Полоцкий винодельческий завод»; ОАО «Классика индустрии моды».
Также экономическим судом Гродненской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Гроднооптторг».
Экономические суды Могилевской области и города Минска завершили ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Передвижная механизированная колонна – 83 Водстрой» и ОАО «Автокомбинат № 6» соответственно.
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