ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.01.2020

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ПРОИЗВОДСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУДА МИНСКА НАХОДИТСЯ 37,9% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
14:56 14.01.2020

Общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротстве), находящихся в производстве экономических судов на 1 января 2020 года, составило 1883 дела, из которых о банкротстве организаций частной формы собственности – 1677 дел (88,8% от общего количества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Верховного суда, в производстве экономического суда города Минска находится 37,9% от общего числа дел об экономической несостоятельности (банкротстве) - 714 дел.

На начало 2010 года в производстве экономических судов Беларуси числится 206 дел об экономической несостоятельности (банкротстве) организаций, имеющих значение для экономики и социальной сферы страны, к которым относятся государственные организации, организации, имеющие долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующие и приравненные к ним организации, бюджетообразующие, системообразующие организации.

Так, экономическим судом Брестской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «83 Управление начальника работ»; государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-5»; ОАО «Пинск-стройматериалы».

Экономическим судом Витебской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Сенненский райагросервис».

Экономическим судом Гродненской области возбуждены производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении дочернего производственного унитарного предприятия «Лидастройконструкция»; ОАО «Строительное управление № 187»; унитарного городского предприятия «Трест «Гродногорстрой».

Экономическим судом Могилевской области возбуждено производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении Бобруйского открытого акционерного общества «Агромашсервис».

В отчетном периоде экономическим судом Брестской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении совместного белорусско-испанского предприятия «Белкельме».

Экономическим судом Витебской области завершены ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении коммунального производственного унитарного предприятия «Специализированное ремонтно-строительное управление Витебска»; коммунального унитарного производственного предприятия «Полоцкий винодельческий завод»; ОАО «Классика индустрии моды».

Также экономическим судом Гродненской области завершено ликвидационное производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Гроднооптторг».

Экономические суды Могилевской области и города Минска завершили ликвидационные производства по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) в отношении ОАО «Передвижная механизированная колонна – 83 Водстрой» и ОАО «Автокомбинат № 6» соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.01.2020
валюта курс
EUR 2.3503
USD 2.1128
RUB 3.4671
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2020
валюта курс +/-
EUR 2.3613 +0.011
USD 2.1203 +0.0075
RUB 3.4528 -0.0143
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3600 2.3640
USD 2.1200 2.1230
RUB 3.4490 3.4560
подробнее

Конвертация в банках
на 14.01.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1110 1.1140
EUR/RUB 68.2000 68.6000
USD/RUB 61.3500 61.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте