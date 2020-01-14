Минувшая неделя для вторичного рынка жилья оказалась спокойной: индекс цен на квартиры в Минске не изменился и составляет все те же 1402 $/м2.

Как сообщает информационно-аналитический центр Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю, c 6 по 13 января 2020 года, на 0,2% и составила 1293 $/м2. Разрыв между средним уровнем цен на первичном и вторичном рынках составляет 109 $/м2, хотя еще полгода назад он был в два раза меньше.

Рынок постепенно возвращается к рабочему состоянию: после трех недель сокращения предложение квартир начало увеличиваться. Выставленных на продажу квартир за неделю стало больше на 1,2%. Приток объектов превышал их отток во всех сегментах кроме 4-комнатных квартир (-1,2%).

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 6,8%.

Рост наблюдался лишь у 1-комнатных квартир (+0,3%) квартир, «двушки» и «трешки» подешевели за неделю на 0,1−0,2%.

В трех районах по итогам недели зафиксирован рост цен. В Ленинском он составил 0,5%, в Первомайском 0,3%, а в Заводском — 0,2%. Среди районов, где цены на квартиры снижались, максимальные темпы были отмечены в Советском (-1,1%) и Партизанском (-0,6%). Для Фрунзенского и Московского районов неделя прошла без изменений.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 815 $/м2 (+0,5%), Витебск — 629 $/м2 (+0,7%), Гомель — 627 $/м2 (+0,8%), Гродно — 752 $/м2 (+0,6%), Могилев — 628 $/м2 (+0,1%).