14 марта 2020 года в минском отеле Виктория Олимп состоится конференция Career Today, на которой можно будет послушать и поговорить про формирование успешной карьеры специалистов в сфере информационных технологий.

Как сообщает сайт careertoday.by, серия докладов будет посвящена тому, какие навыки необходимы для того, чтобы подняться на ступень выше в карьере в 2020 году.

У участников будет возможность перенять опыт высококвалифицированных специалистов и узнать, с какими трудностями они сталкивались на своем пути, какие стратегии роста выбрали для себя и сколько времени нужно, чтобы продвинуться до позиции сеньора.

Предварительная регистрация на мероприятие обязательна.