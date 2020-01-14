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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО: ЗАНИМАТЬСЯ ЖИЛИЩНЫМ СТРОИТЕЛЬСТВОМ ДОЛЖНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ С НЕОБХОДИМЫМИ ДЛЯ ЭТОГО РЕСУРСАМИ
13:51 14.01.2020

Заниматься жилищным строительством должны предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы и которые готовы работать с рентабельностью не выше 5%. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на совещании с правительством.

"Цены нормальные, предприятие не рухнуло, не убыточное. А мне тут докладывают, что, если мы этим путем пойдет, будут вымываться какие-то финансовые средства, и предприятия в результате рухнут. Все вы имеете жилье, и неплохое. Не забывайте, что есть еще нуждающиеся в жилье, мы должны им помогать. Наша помощь прежде всего заключается в том, чтобы мы помогли им построить жилье по доступным ценам", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко спросил, почему другие предприятия не могут работать при рентабельности 5%.

"Не могут - тогда пусть ждут в очереди: что останется - отдадим им. Мы отдадим строить жилье тем, кто хочет строить, грубо говоря, с пятипроцентной рентабельностью, с меньшими затратами, с более низкими ценами. Мы не будет отбирать - частные, государственные. Вот цена - в нее надо вложиться. У нас не богатые люди, чтобы платить двойную цену за жилье и помогать толстосумам набивать карманы", - отметил он.

"У нас те предприниматели, частники, бизнесмены, которые занимаются стройкой, особенно строят жилье (они просто рвутся в эту сферу), все стали как минимум долларовыми миллионерами. Быстро, в возрасте от 25 до 40 лет. Все, кто серьезно занимался этим строительством. Спрашивается, откуда такая прыть? Даже Америка не знала таких темпов, - сказал Александр Лукашенко. - Спрашивается, откуда так быстро разбогатели эти люди? Слава богу, что разбогатели, нет вопросов. Но только богатеть надо за свой счет. Надо богатеть за свой труд. А не то, что, ссылаясь на какую-то рыночную экономику, разбогатели за счет тех, кто покупает это жилье. Это ненормально".

Он обратил внимание, что жилищным строительством должны заниматься предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

"Это ненормально, когда человек приходит с улицы, ни денег, ни знаний, где-то кусок земли выпросил и начинает строить жилье. У него люди для этого есть? Нет никого. Стол, табуретка. Пошел в тот же трест строительный, они ему построили. Он, ничего не делая, получил хорошие деньги. Поэтому надо давать строить жилье тем, кто имеет производственную базу - строительным организациям", - подчеркнул Александр Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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