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ЭКОНОМИКА РБ
НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МОГИЛЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛТПП
13:37 14.01.2020
Генеральным директором Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты назначен Виталий Игнатович. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в БелТПП.
В. Игнатович родился в 1978 году в Могилеве. В 2000 году окончил Могилевский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии", в 2011 году – Академию управления при президенте.
С 2000 года работал в ПРСО "Могилевоблдорстрой", с 2004 года – на разных должностях в Могилевском областном исполнительном комитете. Занимал должность начальника управления делами Могилевского облисполкома с 2017 года до назначения генеральным директором Могилевского отделения БелТПП.
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