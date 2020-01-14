Генеральным директором Могилевского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты назначен Виталий Игнатович. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в БелТПП.

В. Игнатович родился в 1978 году в Могилеве. В 2000 году окончил Могилевский государственный технический университет по специальности "экономика и управление на предприятии", в 2011 году – Академию управления при президенте.

С 2000 года работал в ПРСО "Могилевоблдорстрой", с 2004 года – на разных должностях в Могилевском областном исполнительном комитете. Занимал должность начальника управления делами Могилевского облисполкома с 2017 года до назначения генеральным директором Могилевского отделения БелТПП.