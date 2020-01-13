Новая линия по переработке лесоматериалов открылась в Краснопольском лесхозе в деревне Кожемякино.

По мнению специалистов, продукция имеет хороший экспортный потенциал.

Как сообщает ТРК «Могилев», линия современная, польская, приобретена за счет прибыли лесного хозяйства и должна окупиться, ведь модернизация деревоообработки в лесхозе ориентирована на экспорт. Основной покупатель - Германия, а недавно появился новый партнер - Азербайджан.

Найти работу и хороший заработок в небольшом райцентре довольно непросто и рабочее место в лесхозе, конечно, ценится. В конце года средняя по лесхозу зарплата составила Br1,100 тыс. Поэтому в Кожемякино на работу охотно ездят и жители Краснополья.

Белорусские хвойные леса страдают от высыхания, и как решить эту проблему — пока не ясно. В лесхозе распиливают сосну и ель. В том числе и низкосортную древесину - продукцию из нее покупает Китай. Всего эта линия перерабатывает в год 16 тыс. Куб. м кругло леса.

Проект по созданию новых рабочих мест и переработке лесоматериалов реализован в Краснопольском лесхозе в 2019 году. Подобные линии открылись в Могилеве, Костюковичах, Климовичах, Горках и Осиповичах. Теперь в Могилевском государственном производственном лесохозяйственном объединении - 15 цехов деревообработки. Есть план по строительству в Краснополье нового комплекса по производству пеллет.