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ЭКОНОМИКА РБ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МАРКЕТИНГА РАСШИРИЛ ГЕОГРАФИЮ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК В 2020 ГОДУ
12:38 14.01.2020
Национальный центр маркетинга расширил географию зарубежных выставок в 2020 году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, ближайшая выставка Balttour пройдет с 31 января по 2 февраля в Риге (Латвия) и будет посвящена сфере туристической индустрии.
С планом выставок на 2020 год можно ознакомиться здесь.
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