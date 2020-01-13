Национальный центр маркетинга расширил географию зарубежных выставок в 2020 году.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, ближайшая выставка Balttour пройдет с 31 января по 2 февраля в Риге (Латвия) и будет посвящена сфере туристической индустрии.

С планом выставок на 2020 год можно ознакомиться здесь.